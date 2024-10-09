شكرا لقرائتكم خبر عن "تقويم التعليم".. إعلان وتكريم المدارس المتميزة على مستوى المملكة 14 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، عن المدارس المتميزة الحكومية والأهلية والعالمية على مستوى المملكة، وتكريمها في الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024)، والذي ينطلق يوم الاثنين القادم 11 ربيع الثاني 1446ه الموافق 14 أكتوبر 2024، في مدينة الرياض.
وسيشهد الملتقى تكريم المدارس المصنفة في مستوى التميز وفقًا لنتائج التقويم الخارجي؛ وذلك لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًا ومهاريًا، وتحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وسيتخلل الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024) عددُ من الفعاليات منها تكريم المدارس المتميزة، وعروض تقديمية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وجلسات حوارية، وللمزيد من المعلومات حول الملتقى، يمكن زيارة الصفحة من خلال الرابط: https://etec.gov.sa/sec.
وسيشهد الملتقى تكريم المدارس المصنفة في مستوى التميز وفقًا لنتائج التقويم الخارجي؛ وذلك لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًا ومهاريًا، وتحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ضبط جودة التعليم العامويهدف الملتقى إلى إحداث حراك على المستوى الوطني؛ لضمان وضبط جودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته، ودعم صناعة القرار في تطوير التعليم وفق بيانات ونتائج التقويم والتصنيف المدرسي، وإبراز سمات المدارس المتميزة في ضوء نتائج التقويم والتصنيف المدرسي؛ لتكون نموذجًا سعوديًّا يحتذى به، بالإضافة إلى تشجيع المدارس على توفير بيئات تعلم جاذبة، وحاضنة للإبداع والابتكار، وتعزز دافعية الطلاب واستمتاعهم بالتعلم، وتحفيز التنافسية الإيجابية بين مؤسسات التعليم والمعلمين في تبني أبرز الممارسات التعليمية الفاعلة في تحسين مخرجات التعليم.
وسيتخلل الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024) عددُ من الفعاليات منها تكريم المدارس المتميزة، وعروض تقديمية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وجلسات حوارية، وللمزيد من المعلومات حول الملتقى، يمكن زيارة الصفحة من خلال الرابط: https://etec.gov.sa/sec.