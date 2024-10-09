استقرار أسعار الذهب عند2622.24 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2622.24 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 2641 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة، مسجلةً 30.63 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.6 في المئة إلى 955.90 دولارًا، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى 1018.78 دولارًا.

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