وزير الخارجية البريطاني: على المجتمع الدولي مواصلة الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي المجتمع الدولي إلى "مواصلة الجهود الرامية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في كلّ من قطاع غزة ولبنان".

ورأى أنه "يجب ألا نضعف في هذا الوقت الحرج، لضمان وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدّة قطاع غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأشار، في بيان نشرته وزارته، إلى أنّ "الوضع الراهن في الشرق الأوسط "خطر بشكل لا يصدّق".

وبحسب البيان فإنّ الوزير سيلتقي، خلال رحلة له إلى الشرق الأوسط، مسؤولين في كلّ من البحرين والأردن، وسيتفقّد أيضا عسكريين بريطانيين يتمركزون في الشرق الأوسط.

ولفتت الوزارة إلى أنّ لامي سيسعى خلال الزيارة إلى "الضغط من أجل إنهاء دائرة العنف" وسيعرب عن مخاوف لندن بشأن "خطر حصول تصعيد وسوء تقدير".

كما سيكرر خلال الزيارة دعوات بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وسيطلب من الشركاء الإقليميين لبلاده حضّ إيران ووكلائها على ممارسة ضبط النفس.