شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إقليم جاوة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

وأوضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا بأن مركز الزلزال وقع على بعد 85 كيلومترًا من مدينة سوكابومي، وعلى عمق 11 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

