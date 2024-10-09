شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في رام الله والبيرة فجر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش. وذكرت مصار محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة في رام الله، حيث شوهدت دوريات عسكرية منتشرة في المنطقة، وسط حالة من التوتر. وفي مدينة البيرة، تم تسجيل اقتحام آخر في حي البالوع، حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل. كما طالت عمليات الاقتحام بلدة كفر مالك الواقعة شرق رام الله، حيث تمركزت قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقت بعض المداخل المؤدية إليها. استشهاد 13 فلسطينيًا استشهد 13 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، استهدف ثلاثة منازل في حي الشجاعية ومخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة استشهد ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم البريج، كما استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف للاحتلال استهدف منزلا آخر في المخيم الذي يشهد قصفا مدفعيا وجويا مكثفا منذ عدة أيام أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، إضافة إلى نزوح مئات الأسر إلى خارج المخيم.

