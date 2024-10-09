شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين طارق التويجري عضوا بمجلس إدارة «الأندلس العقارية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الأندلس العقارية استقالة عضو مجلس الإدارة فيصل بن عبدالله الجديعي (عضو مستقل) الذي تقدّم باستقالته الأحد الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجديعي تقدم باستقالته بسبب انتفاء صفة الاستقلالية بعضويته وانطبق أحد عوارض الاستقلال عليها وبالتالي تأثر الحد الأدنى من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة، أمس، على أن تكون الاستقالة سارية حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء بتاريخ 08-10-2024م.
وقرر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية تعيين طارق بن سعد التويجري عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) واستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 09/03/2027م.
وطارق بن سعد التويجري حاصل على درجة الماجستير التنفيذي من جامعة الملك سعود ويتملك خبرة واسعة لأكثر من 26 عاما في مجال الاستثمارات المحلية والدولية، ويشغل حالياً منصب مدير الاستثمار في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و الإبداع "موهبة".
وأضافت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
تجدر الإشارة إلى استمرار عضوية فيصل بن عبد الله الجديعي في اللجنة التنفيذية بصفته عضو من خارج المجلس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الجديعي تقدم باستقالته بسبب انتفاء صفة الاستقلالية بعضويته وانطبق أحد عوارض الاستقلال عليها وبالتالي تأثر الحد الأدنى من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة بالتمرير على هذه الاستقالة، أمس، على أن تكون الاستقالة سارية حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء بتاريخ 08-10-2024م.
وقرر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية تعيين طارق بن سعد التويجري عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) واستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 09/03/2027م.
وطارق بن سعد التويجري حاصل على درجة الماجستير التنفيذي من جامعة الملك سعود ويتملك خبرة واسعة لأكثر من 26 عاما في مجال الاستثمارات المحلية والدولية، ويشغل حالياً منصب مدير الاستثمار في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و الإبداع "موهبة".
وأضافت أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
تجدر الإشارة إلى استمرار عضوية فيصل بن عبد الله الجديعي في اللجنة التنفيذية بصفته عضو من خارج المجلس.