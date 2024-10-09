رويترز..حزب الله تستهدف جنوب إسرائيليين على حدود لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية أنها استهدفت عدد من الجنود الإسرائليين على الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر.

وأوضحت الجماعة عبر بيان لها، إن مقاتليها استهدفوا جنودا إسرائيليين قرب قرية اللبونة الحدودية اللبنانية بقذائف مدفعية وصواريخ اليوم وذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها قتلت اثنين من خلفاء زعيم حزب الله المقتول.. وفقًا لوكالة "رويترز".

قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، اليوم، مضيفا أن ثلاثة عسكريين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال قتال في جنوب لبنان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أمس، إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت اثنين من خليفتي زعيم حزب الله المغدور به.

نتنياهو: حزب الله أصبح أضعف مما كان عليه من سنوات

وقال نتنياهو: "لقد نجحنا في إضعاف قدرات حزب الله، وقضينا على آلاف الإرهابيين، بما في ذلك حسن نصر الله نفسه وبديل نصر الله وبديل البديل"، دون أن يذكر أسم الأخيرين.

وأكد نتنياهو أن حزب الله اليوم أصبح أضعف مما كان عليه منذ سنوات عديدة.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن هاشم صفي الدين ، الرجل الذي من المتوقع أن يخلف نصر الله، ربما "تم القضاء عليه"، ولم يتضح على الفور من يقصد نتنياهو بـ "استبدال البديل".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إن إسرائيل كانت تعلم أن صفي الدين كان موجودا في مقر استخبارات حزب الله عندما قصفته طائرات مقاتلة الأسبوع الماضي، وإن وضع صفي الدين "قيد التحقق وعندما نعرف فسوف نعلن".

ولم يُسمع عن صفي الدين أي تصريح علني منذ تلك الغارة الجوية، التي كانت جزءاً من هجوم إسرائيلي متصاعد بعد عام من الاشتباكات الحدودية مع حزب الله. وتُعَد هذه المجموعة الأكثر تسليحاً بين قوات إيران بالوكالة في الشرق الأوسط، وكانت تعمل دعماً للمسلحين الفلسطينيين الذين يقاتلون إسرائيل في غزة.

قال الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء إن الغارات الجوية المكثفة على منشآت تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل 50 مقاتلا على الأقل بينهم ستة من قادة القطاعات ومسؤولين إقليميين.