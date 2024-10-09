حزب الله يحبط 3 محاولات توغل بري للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني

ياسر رشاد - القاهرة - أحبط حزب الله 3 محاولات توغل بري للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره قاموا فجر اليوم الأربعاء بِتفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا في جنوب لبنان. واستهدفوا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية أخرى حاولت التقدم باتجاه منطقة اللبونة الجنوبية.

الاحتلال يعتقل عدد من الشباب وسط استمرار الغارات في مختلف أنحاء غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة، ارتكاب أعمالها الهمجية والعنيفة في فلسطين، ومع مطلع فجر اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، اعتقل الاحتلال الصهيوني عدد من المواطنين الفلسطينيين بشكل غير إنساني.

ووفق لوكالة النباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة شبان من محافظة قلقيلية، هم: محمد أبو هنية، وسميح أبو عصب، وخالد خضرواي، وأنس داوود، وعز نوفل، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

الاحتلال يطلق الرصاص الحي اتجاه الفلسطينيين

وخلال عملية الاقتحام، أطلق جنود الاحتلال، الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب عبد الله يعقوب سويدان بعد مداهمة منزله وتفتيشه في حارة "آل غناوي"، كما داهمت بناية سكنية وسط البلدة وبركسا زراعيا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الطفل يوسف عماد محمد ثوابتة (17 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، كما داهمت منزل المواطن منير جمال عبد الصباح من بلدة تقوع جنوب شرق واحتجزته ساعات عدة قبل أن تطلق سراحه.

استشهاد أكثر من 10 مواطنين وسط غزة

وشهدت الليلة استشهاد 12 مواطنًا، بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبعد استهداف طائرة حربية إسرائيلية لشقة سكنية للعائلة بجوار سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، قال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 شهداء من عائلة فرحات قد انتشلوا تم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما انتشل مسعفون جثامين ثلاثة شهداء، بينهم طفل، إضافة إلى عدد من المصابين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجمل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

واستمر الاحتلال في القصف المدفعي في مختلف أحياء مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة التوام شمال غرب المدينة.

كما شهدت ساعات الفجر الأولى انتشال جثامين أربعة شهداء، بينهم طفل، من تحت أنقاض منزل لعائلة الخالدي في مخيم البريج، بعد استهدافه بغارة جوية.

استمرار الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان

كما تواصل الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وأعلنت مصادر فلسطينية عن انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا، في ظل تصاعد القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متعددة، منها محيط شارع السكة في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنًا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.