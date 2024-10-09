شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاحن الحديثة» توقع اتفاقية مرابحة مع البنك الأهلي بـ871 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المطاحن الحديثة، أمس، اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك الأهلي السعودي لإعادة هيكلة التمويلات القائمة للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 871 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 14 عاما و3 أشهر (نفس المدة الأصلية للتمويل السابق).
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بموجب سندات لأمر بكامل قيمة التمويل.
وأفادت أن الهدف من التمويل سداد إجمالي تمويل بنك الإنماء الحالي ودعم التوسع المستقبلي ومتطلبات رأس المال العامل بشروط مناسبة وأسعار فائدة أفضل، مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشركة وتعزيز التدفقات النقدية المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 871 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 14 عاما و3 أشهر (نفس المدة الأصلية للتمويل السابق).
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بموجب سندات لأمر بكامل قيمة التمويل.
وأفادت أن الهدف من التمويل سداد إجمالي تمويل بنك الإنماء الحالي ودعم التوسع المستقبلي ومتطلبات رأس المال العامل بشروط مناسبة وأسعار فائدة أفضل، مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشركة وتعزيز التدفقات النقدية المستقبلية.