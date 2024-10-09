حماس: التهديد الإرهابي للمستشفيات وإخلاؤها تحت وطأة القصف بمنزلة حكم بالإعدام على الآلاف من المرضى والجرحى

اشارت حركة حماس في بيان الى إن "تهديدات جيش الاحتلال الإرهابي وإنذاره بإخلاء مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة، من المرضى والنازحين والطواقم الطبية، في ظل الحملة العسكرية الإجرامية التي يشنها على أهلنا في محافظة شمال قطاع غزة؛ هو انتهاك فاضح للقوانين الدولية، ومحاولة إجرامية لتطبيق خطط التهجير التي تسعى إلى تنفيذها حكومة الاحتلال الفاشي".

وتابعت :"إن هذا التهديد الإرهابي للمستشفيات، وإخلاءها تحت وطأة القصف والعدوان والاستهداف المباشر؛ هو بمثابة حكم بالإعدام على الآلاف من المرضى والجرحى فيها، من نساء وشيوخ وأطفال، يتطلّب من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كافة؛ التحرّك الفوري لوقف هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات لحماية المراكز الطبية والمستشفيات، بمن فيها من مرضى ونازحين، والعمل لتزويدها بكل ما تحتاجه من وقود ومعدات ومستلزمات طبية".

واعتبرت حماس ان "العدوان الوحشي الذي يشنه جيش الاحتلال الإرهابي على أهلنا المرابطين في شمال قطاع غزة، وخصوصاً في جباليا ومخيمها، والقصف المتواصل على منازل المواطنين ومراكز الإيواء والنزوح والمستشفيات؛ لن يفلح في كسر إرادة شعبنا الصابر الصامد ومقاومته الباسلة، الذي وقف ثابتاً أمام موجات متتابعة من العمليات الإرهابية لجيش الاحتلال، دون أن يتزحزح عن موقفه الثابت، الرافض للتخلي عن حقوقه المشروعة بالحرية وتقرير المصير".