إعصار "ميلتون" يشتد إلى الفئة القصوى مع تقدمه من فلوريدا

ابوظبي - سيف اليزيد - اشتدّت قوة الإعصار ميلتون مجدّداً الثلاثاء إلى الفئة القصوى مع بلوغ سرعة الرياح المصاحبة له 270 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير الذي حذّر من أنّ الإعصار المدمّر يواصل تقدّمه في خليج المكسيك نحو ولاية فلوريدا.

وقال المركز إنّه "من المرجّح أن تحدث تقلبات في قوة ميلتون أثناء تقدّمه عبر خليج المكسيك الشرقي، لكن من المتوقع أن يكون ميلتون إعصاراً كبيراً وخطراً عندما يصل إلى الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا مساء الأربعاء".

ومن المتوقع أن يبلغ ميلتون اليابسة في فلوريدا ليل الأربعاء-الخميس.

وسبق لميلتون أن بلغ هذه الفئة القصوى قبل أن تتراجع قوّته إلى الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المكوّن من خمس فئات تصاعدية.

وحذّر الرئيس جو بايدن سكّان المناطق المهدّدة في فلوريدا بالإعصار من أنّهم قد يواجهون "أسوأ عاصفة" تضرب ولايتهم "منذ قرن".

ويتحرّك الإعصار حالياً في خليج المكسيك من الجنوب الغربي باتجاه الشمال الشرقي.

قال رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا الواقعة جنوبي شرق الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنّ "شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لشكل من أشكال المراقبة أو الإنذار".

وعلى هامش اجتماع ترأسه اجتماعا في البيت الأبيض لبحث الاستعدادات لمواجهة الإعصار المدمر، قال بايدن إنّ ميلتون قد يكون "أسوأ عاصفة تشهدها فلوريدا منذ قرن".

وأضاف الرئيس مخاطباً سكّان ثالث أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان "عليكم الإخلاء الآن، إنها مسألة حياة أو موت".