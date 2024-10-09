برعاية منصور بن زايد.. "الكونغرس العالمي للإعلام 2024" ينطلق نوفمبر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، فعاليات النسخة الثالثة من "الكونغرس العالمي للإعلام 2024".

ويشارك في الفعاليات عدد من الشركات العالمية المتخصصة لبحث تعزيز الابتكار في صناعة الإعلام وترسيخ دوره التنموي في بناء مجتمعات متطورة ومزدهرة.

ويناقش الحدث الإعلامي الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بشراكة مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، أحدث الاتجاهات والفرص التي يقدمها قطاع الإعلام على المستويات كافة، وتسلط جلساته وحواراته وفعالياته الضوء على خارطة طريق صناعة محتوى إعلامي مبتكر يعكس الصورة المشرقة للدولة ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد إعلامي متنوع ومستدام.

ويستهدف الكونغرس الذي يوفر ساحة ثرية للنقاشات حول التحديات التي تواجه الإعلام، تعزيز التعاون الدولي في قطاع الإعلام، وتبادل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما يستهدف بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطويره، بالإضافة إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صناعة الإعلام، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

وأكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، تنظر إلى الإعلام الوطني على أنه شريك مهم في ترسيخ منظومة التنمية المستدامة والشاملة التي تشهدها دولة الإمارات ونقل صورتها الحضارية وتوجهاتها المستقبلية إلى العالم.

وأضاف معاليه، أن الكونغرس العالمي للإعلام يوفر منصة مثالية، تجمع بين قادة وخبراء الإعلام ومسؤولي كبريات المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم تحت مظلة واحدة في أبوظبي، بهدف استكشاف حلول للتحديات التي تواجه القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، إن المستقبل المتطور للإعلام لمن يمتلك الرغبة في التطوير وتأهيل العنصر البشري مع استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتسارعة التي أصبحت قوة دافعة في المشهد الإعلامي.

وتشهد النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام مشاركة ممثلي القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الإعلام والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى متحدثين بارزين في جلسات نقاشية تفاعلية.

كما تتضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام، مؤتمراً ومعرضاً يضم عددا من العلامات التجارية الدولية والمحلية إضافة إلى مشاركة شركات ناشئة مبتكرة.