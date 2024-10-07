الجيش الإسرائيلي: أربع قذائف أطلِقت من غزة بعد بدء مراسم إحياء ذكرى 7 تشرين الاول

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "أربع قذائف على الأقل أطلِقت من قطاع غزة بعد دقائق فقط على بدء مراسم إحياء ذكرى 7 تشرين الأول 2023".

وذكر الجيش في بيان، أنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت الساعة 06,31 في تجمعات سكانية عدة قرب قطاع غزة، تم رصد عبور أربع قذائف من جنوب قطاع غزة. وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاثة من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة".