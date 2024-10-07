أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "أربع قذائف على الأقل أطلِقت من قطاع غزة بعد دقائق فقط على بدء مراسم إحياء ذكرى 7 تشرين الأول 2023".
وذكر الجيش في بيان، أنه "في أعقاب صفارات الإنذار التي دوت الساعة 06,31 في تجمعات سكانية عدة قرب قطاع غزة، تم رصد عبور أربع قذائف من جنوب قطاع غزة. وقد اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاثة من هذه المقذوفات وسقطت قذيفة في منطقة مفتوحة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أربع قذائف أطلِقت من غزة بعد بدء مراسم إحياء ذكرى 7 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.