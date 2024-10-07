افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صفارات الإنذار في كرمئيل وفي عدة بلدات في الجليل شمال إسرائيل.
كما دوت صفارات الانذار على نطاق واسع في بلدات الجليل الأعلى والجليل الأدنى.
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