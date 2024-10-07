افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صفارات الإنذار في كرمئيل وفي عدة بلدات في الجليل شمال إسرائيل.

كما دوت صفارات الانذار على نطاق واسع في بلدات الجليل الأعلى والجليل الأدنى.