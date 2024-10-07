شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث عالمية.. انفجار في باكستان وإطلاق نار بالسويد ومصرع سائح بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بجروح جراء انفجار وقع الليلة في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في صهريج للنفط على طريق المطار في كراتشي، وأنها ما زالت تحقق في سبب ونوع الانفجار.

وطوّقت قوات الأمن وفرق الإغاثة الموقع لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى. إطلاق نار داخل مركز تسوق وقع إطلاق نار داخل مركز تسوق بمدينة كونجسباكا السويدية، وصرح متحدث باسم الشرطة في غرب السويد بأن الحادث أسفر عن إصابة رجل، مشيرًا إلى اعتقال شخص واحد.

وأفادت وكالة الأنباء السويدية "تي تي"، بإخلاء مركز التسوق، وبدأت الشرطة التحقيق في القضية بتهمة محاولة القتل أو القتل العمد، وجرى استدعاء المحققين في نحو الساعة الثالثة بعد الظهر، بعد أن أبلغ العديد من المتصلين عن سماع أصوات طلقات نارية.

وأُلقي القبض على المشتبه به في موقع الحادث من قبل رجال الأمن، وفقًا لما ذكرته الإذاعة السويدية، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الشخص تصرف بمفرده، كما لم تتضح حالة المصاب. مصرع سائح ألماني لقي سائح ألماني حتفه في حادث مروري بجزيرة مايوركا الإسبانية.

كان الرجل البالغ من العمر 52 عامًا يسير ليلا في جنوب الجزيرة المتوسطية عندما انحرفت سيارته عن الطريق لسبب غير معروف وانقلبت عدة مرات، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام في مايوركا استنادًا إلى الشرطة.

ووقع الحادث على مسافة غير بعيدة عن منطقة كولونيا سانت جوردي الساحلية، على بعد نحو 50 كيلومترًا جنوب شرق بالما.

ولفظ الرجل أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث متأثرًا بجراحه، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جميع محاولات إنقاذه من قبل فرق الإسعاف باءت بالفشل.