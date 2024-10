شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسعى لمنع الاحتلال من الهجوم على حقول النفط الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

#عاجل | إيران تطلق عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في جميع مناطق دولة الاحتلال



للتفاصيل | https://t.co/UQkvhduEBI#اليوم pic.twitter.com/6SRxtekbL5 — صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2024

200 صاروخ باليستي

الدمام - شريف احمد - سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إثناء الاحتلال الإسرائيلي عن مهاجمة حقول النفط الإيرانية، حتى برغم إقراره بحق الاحتلال في الرد بعد إطلاق طهران لصواريخ باليستية على الأرض المحتلة في وقت سابق هذا الأسبوع.وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لو كنت مكانهم، كنت سأفكر في بدائل أخرى غير ضرب حقول النفط." للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله إنه بصدد التشاور مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تقرر فيه كيفية الرد على هجوم الثلاثاء، الذي شهد إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي على أهداف في أنحاء إسرائيل.وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن بعض الصواريخ اخترقت الدفاعات الإسرائيلية، فإن الأضرار كانت طفيفة.وأوضحت أن نتنياهو حذر من أن الاحتلال ليس لديها خيار سوى الرد، وأن الهجوم قد يقع في أي وقت.ويشن الاحتلال هجمات على مزيد من الأهداف التابعة لحزب الله، بينما تدعم إيران وقف إطلاق النار.