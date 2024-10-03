القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفًا حيويًا في يافا في تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة

أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، في بين، أنّ "استمرارا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا (تل أبيب) في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا".

وأكّدت أنّ "العملية قد حققت أهدافها بنجاح، وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها، دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها"، مشيرةً إلى أنّ "هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى".

ووجّهت القوّات تحيّة إلى "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكّدةً "استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان"، لافتًا إلى أنّ "على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى، تجدد القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة".