الجامعة اللبنانية تشارك في مساندة النازحين والقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي

تشارك الجامعة اللبنانية اللبنانيين في مواجهة العدوان الاسرائيلي في أكثر من منطقة وعلى أكثر من مستوى.

وقد سلمت كلية الصحة العامة نقابة الممرضين وهيئة الطوارئ لائحة بأسماء 290 طالبا وطالبة من قسم التمريض (في جميع الفروع) اختاروا التطوع لمساندة المؤسسات الصحية، وتوزعوا بين المستشفى التركي في صيدا ومستشفى سبلين ومستشفى عين وزين وعدد من المستشفيات الأخرى.

كما تطوعت 85 طالبة من قسم القبالة القانونية في كلية الصحة العامة لمساندة المؤسسات الصحية بحسب الحاجة.

إلى ذلك، نُظّم نشاط توعية الحلقة الثانية مع الأطفال النازحين من في معهد العلوم الإجتماعية وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الخامس بعنوان "أهمية تناول الفواكه الطازجة بعد تنظيفها وغسلها بالماء والخل"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة الجسدية والنفسية.