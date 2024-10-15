مذكرة بتأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً مـن منتصف ليل 26 تشرين الأول

اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة اعلنت فيها انه"عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (5) تاريخ 20/8/1998 بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف إعتباراً من منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت أحد من شهر تشرين الأول من كل عام، تُذكّر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً مـن منتصف ليل 26-27/10/2024 تاريخ إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".

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