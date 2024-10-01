شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: ما حدث يمثل الموجة الأولى من هجومنا على إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل اليوم الثلاثاء، تمثل الموجة الأولى من الهجمات، وأنه من الممكن أن يكون هناك هجمات أخرى.
وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ الذي جرى على إسرائيل يأتي ردًا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. والقيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
كما أكد أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، محذّرا من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران "أكثر سحقًا وتدميرًا"، وفق كلامه.
وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ الذي جرى على إسرائيل يأتي ردًا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. والقيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#عاجل | وسط دوي صافرات الإنذار داخل الأراضي المحتلة... معركة جوية للتصدي لصواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل— صحيفة اليوم (@alyaum) October 1, 2024
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رد أكثر سحقًا وتدميرًاوأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله عنه التليفزيون الرسمي الإيراني، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعطى تعليمات بالهجوم.
كما أكد أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، محذّرا من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران "أكثر سحقًا وتدميرًا"، وفق كلامه.