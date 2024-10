شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: ما حدث يمثل الموجة الأولى من هجومنا على إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

قال الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل اليوم الثلاثاء، تمثل الموجة الأولى من الهجمات، وأنه من الممكن أن يكون هناك هجمات أخرى.وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ الذي جرى على إسرائيل يأتي ردًا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. والقيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان. وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله عنه التليفزيون الرسمي الإيراني، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعطى تعليمات بالهجوم.كما أكد أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، محذّرا من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران "أكثر سحقًا وتدميرًا"، وفق كلامه.