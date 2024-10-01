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إيران: ما حدث يمثل الموجة الأولى من هجومنا على إسرائيل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: ما حدث يمثل الموجة الأولى من هجومنا على إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الحرس الثوري الإيراني أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل اليوم الثلاثاء، تمثل الموجة الأولى من الهجمات، وأنه من الممكن أن يكون هناك هجمات أخرى.
وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ الذي جرى على إسرائيل يأتي ردًا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. والقيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

رد أكثر سحقًا وتدميرًا

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله عنه التليفزيون الرسمي الإيراني، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد أعطى تعليمات بالهجوم.
كما أكد أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، محذّرا من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران "أكثر سحقًا وتدميرًا"، وفق كلامه.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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