شكرا لقرائتكم خبر عن "تحذيرات شديدة".. اليونان تستعد لرياح قوية وأمطار غزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت اليونان صدور تحذيرات شديدة بشأن الطقس، مع توقع هبوب رياح قوية وحدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة، وهطول أمطار غزيرة في مناطق معينة بالبلاد، خلال اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، بأنه من المتوقع أن تهب رياح تتراوح سرعتها بين 7 و9 درجات وفقا لمقياس بوفورت، اليوم الأحد، على البحر الأيوني وعلى غرب اليونان، وتمتد بعد ظهر اليوم إلى المناطق الوسطى والشرقية، ومن بينها جزيرة كريت. طقس اليونان ومن المتوقع أن تهدأ الرياح بحلول منتصف نهار يوم غد الاثنين، وأن تؤثر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على المناطق الشمالية الشرقية، وخاصة شرق مقدونيا ومنطقة تراقيا وشمال شرق بحر إيجة، من بعد ظهر اليوم الأحد وحتى وقت مبكر من صباح يوم غد الاثنين.

وستنخفض درجات الحرارة بواقع ما يتراوح بين 6 و8 درجات مئوية، مع بلوغ درجة الحرارة الكبرى 21 درجة في سالونيك، بالاضافة إلى تسجيل درجة حرارة تتراوح بين 24 و25 درجة في أثينا، غدا الاثنين.