"يسرائيل هيوم": نتانياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك يوما واحدا ويصل إليها الأربعاء بدل الثلاثاء

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك يوما واحدا ويصل إليها الأربعاء بدل الثلاثاء".

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