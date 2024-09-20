شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة صحية: جدري القردة في إفريقيا خارج عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فيروس جدري القردة (إمبوكس)، لا يزال بعيدًا عن السيطرة في إفريقيا.

وفي غضون أسبوع، جرى الإبلاغ عن نحو 3000 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالمرض في إفريقيا، وتأكد وفاة 374 حالة منها.

إضافة إلى ذلك، أعلن المدير العام للمراكز جان كاسيا خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تسجيل 14 حالة وفاة أخرى متصلة بالمرض.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالية منذ بداية العام إلى أكثر من 29 ألف حالة، والوفيات إلى 738 حالة في 15 دولة في القارة.



وقال كاسيا في ضوء الأرقام المتزايدة: "يمكنني القول الآن أن الجدري في إفريقيا لا يزال بعيدًا عن السيطرة".

عدم كفاية الاختبارات

وتعزى الفجوة بين الحالات المشتبه بها والمؤكدة إلى عدم كفاية الاختبارات والقدرات المختبرية.

ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، زادت الإصابات بنسبة نحو 180% والوفيات بنسبة 39%، وقال كاسيا: "لقد بلغ السيل الزبى وعلينا أن نوقف هذا".

ومع الوعد وتسليم الدفعات الأولي للقاحات المضادة للفيروس، ارتفع الأمل في إمكانية مكافحة العدوى الفيروسية في القارة بشكل أفضل.

ورغم ذلك، لم تبدأ حملة التطعيم حتى الآن إلا في رواندا فقط، وبحسب المراكز، جرى تطعيم نحو 500 شخص فقط.