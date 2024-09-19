إصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال حاصرت ثلاث مدارس في البلدة أثناء الدوام المدرسي وسط إطلاق كثيف للرصاص، كما اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتهم من إجلاء الإصابات.

محمد يوسف

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