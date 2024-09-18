دانت وزارة الاتصالات في بيان، "العمل الاجرامي الذي اقترفته اليوم اسرائيل بحق اللبنانيين بتفجيرها أجهزة Icom V82 كانت بحوزتهم".
وأعلنت أنّ "أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل وزارة الاتصالات، علما بأن الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الأمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات: أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها لم يتم ترخيصها من قبل الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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