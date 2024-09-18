وزير التربية يعلن يوم غد يوم تدريس عادي في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "غداً يوم تدريس عادي في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة"، مشدداً على "عدم الأخذ بالشائعات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بل لمتابعة البيانات الصادرة عن الوزارة والموزعة عبر وسائل الإعلام والمواقع المرموقة ذات المصداقية".

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