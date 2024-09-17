عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف زار حرفوش خلال تمرين الاوكسترا دعماً لكونشرتو السلام في باريس غدا

زار عازف الترومبيت العالمي إبراهيم معلوف، الموسيقي العالمي عمر حرفوش خلال تمرين الاوكسترا دعماً لكونشرتو السلام الذي سوف يجمع اشهر نجوم فرنسا غدا الأربعاء في مسرح الشانزليزيه في باريس.

تجدر الاشارة الى ان عدة نجوم عالميين يزورون حرفوش في مركز التدريب الموسيقي يومياً لدعمه وتشجيعه قبل اقامة عشية الحفل الكبير، لكن زيارة معلوف كان لها نكهة لا سيما ان الجذور اللبنانية تجمع الموسيقيين معلوف وحرفوش وهما يُعدان من اشهر الموسيقيين اللبنانيين في العالم.

وخلال اللقاء، قدم معلوف نصائحه للفريق الموسيقي وتحدث عن الفرق والميزات بين الالحان الشرقية والغربية.