شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصًا في هجوم إرهابي بمقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا بهجوم بالقنابل في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما أفادت به الشرطة أمس.

وأوضحت الشرطة الصومالية أن مسلحي حركة الشباب الإرهابية نفذوا الهجوم بتفجير قنبلتين في حي كاهدا.

وأضافت أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 10 أشخاص آخرين، فيما تم إخفاء القنابل في شارع شهير بالعاصمة.

