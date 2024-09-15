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مقتل 18 شخصًا في هجوم إرهابي بمقديشو

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واس- مقديشو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا بهجوم بالقنابل في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما أفادت به الشرطة أمس.
وأوضحت الشرطة الصومالية أن مسلحي حركة الشباب الإرهابية نفذوا الهجوم بتفجير قنبلتين في حي كاهدا.
وأضافت أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 10 أشخاص آخرين، فيما تم إخفاء القنابل في شارع شهير بالعاصمة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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