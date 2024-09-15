شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تحتجز نجل ولية عهد النرويج في أوسلو.. ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مرة أخرى في أوسلو وبعد انتهاكه لأمر تقييدي، احتجز ماريوس بورج هويبي نجل الأميرة ميته ماريت ولية عهد النرويج.

وكان احتجز لأول مرة في 4 أغسطس، بتهم الاعتداء وتدمير الممتلكات، واعترف لاحقا بأنه كان عنيفًا تجاه صديقته تحت تأثير الكحوليات والكوكايين. احتجاز نجل ولية عهد النرويج وقالت الشرطة إنه حاول مرارًا الاتصال بامرأة دون إرادتها، فيما أوضح أويفند براتلين محامى هويبى لوكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) إن موكله اتهم بالاتصال بصديقته السابقة من رقم هاتف محجوب، ولكنه ينفي التهم الموجهة إليه.

وأضاف: "في السنوات الـ17 التي قضيتها كمحام دفاعي، لم أواجه اعتقالًا بناء على أساس ضعيف كهذا". ماريوس بورج هويبي وذكرت وكالة الأنباء النرويجية لاحقا أن "هويبي" قد أفرج عنه، مع الإشارة إلى أن "هويبي" هو ابن ميته ماريت، زوجة ولي العهد هاكون، من زواج سابق.

وانسحب هويبي من دائرة الاهتمام العام المحيطة بعائلته في السنوات الأخيرة، وطلب من الصحافة احترام حياته الخاصة.