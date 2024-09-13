الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة بلدة شيحين ووادي مريمين على أطراف بلدة ياطر

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة بلدة شيحين، كما اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفا وادي مريمين على أطراف بلدة ياطر.

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