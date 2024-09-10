بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. والتقى لافروف بن سلمان بعيد حضوره اجتماعا "للحوار الإستراتيجي" مع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنّ بن سلمان ولافروف، بحثا "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار". وأضافت أنهما ناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يبحث مع لافروف في الرياض مستجدّات الأوضاع الإقليميّة والدوليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.