شكرا لقرائتكم خبر عن خروج حرائق الغابات في كاليفورنيا عن السيطرة.. وإجلاء 5 آلاف شخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات الأمريكية أوامر بإجلاء أكثر من 5 آلاف شخص بولاية كاليفورنيا نتيجة اندلاع حرائق الغابات التي امتدت على مساحة تقدر بـ 17 ألف فدان.

وكشف الدفاع المدني في ولاية كاليفورنيا، أن نطاق حرائق الغابات اتسع بشكل كبير وخرج عن السيطرة، مما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر بإجلاء إلزامي لأكثر من 5 آلاف شخص.

وأكد الدفاع المدني في كاليفورنيا، أن طواقمه لم تتمكّن من احتواء الحريق الذي يُهدِّد أكثر من 8 آلاف مبنى، حتى صباح الأمس، وذلك لأن الحرارة المستمرة تزيد من مخاطر نشوب حرائق جديدة.

يذكر أن ولاية كاليفورنيا تشهد حرائق غابات أكبر بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة تغير المناخ الذي جعل المنطقة أكثر دفئًا وجفافًا على مدار العقود الثلاثة الماضية.