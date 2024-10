شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جنوبي بنما بقوة 4.9 درجة والان نبدء بالتفاصيل

زلازل بنما

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة "فيراغواس" جنوبي بنما.ووقع الزلزال على بعد 364 كيلومترًا من منطقة "أريناس" الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه لم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي.، كما لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.