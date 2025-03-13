شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 13 مارس: كن هادئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الحوت يعمل على إشغال العقل والذكاء الدائم والكبير، يعرف كيف يصل للآخرين بمنتهى البساطة والتلقائية والحب، ردود أفعاله لا يمكن أن تصدق، إنسان مثقف يحب المعرفة والقراءة والبحث أصحاب برج الحوت يحترمون العقل البشرى.

برج الحوت فى حظك اليوم 13 مارس

مولود برج الحوت إنسان حساس جدًا يهتم بالتعامل مع الآخرين، لا يمكن أن يكون مولود الحوت وحيدًا عندما يكون بمفرده، لأن لديه خيال نشط تستطيع أن تستعيده في أي لحظة، جميع المحطين به بحبونه ويحبون التعامل والتقرب منه.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهيره الفنانة يسرا، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تستسلم لبعض التفهات من بعض الأشخاص الذين يعرقلونك فى سير مهامك وتشير نحو تحقق هدفك، انتظر حياتك المهنية مليئة بالمفاجآت السارة، وستدخل عالم الأضواء قريبا لكن لا تنسَ إن لبدنك عليك حق فأنت مستعد لطاقة شغل 24 ساعة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت شخص عاطفى تفكر بقلبك، فالحب يكمن فى دقات قلبك، ما يهمك أن يبادلك الطرف الآخر نفس الشعور.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

مهمل جدا فى نفسك لكن لا يوجد ما يدعوك للخوف ستكون أفضل اليوم وكل يوم بعد ذلك وراحة جسدك من راحتك النفسية، فيجب ألا تجعل نفسك عرضة للتوترات كى لا تجد مشكلات صحية مفاجئة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت تمشى بخطوات جيدة لتخطيط حياتك فلا تخاف فأنت من حقك أن تكون سعيدا وناجحا بعد كل ذلك الوقت، عوض ربك قريب لا تقلق ولا تحمل هم أى شىء فأنت دائم التفكير ما يجعلك سريع الانفعال والغضب والتوتر، حافظ على هدوئك الداخلى.