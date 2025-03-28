الامارات | بلدية دبي جاهزة لتأمين عطلة عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي جاهزية فرقها الميدانية المتخصصة لتأمين عطلة عيد الفطر المبارك، عبر خطة شاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد، وضمان راحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم، حيث جهزت كادراً مؤهلاً ومتخصصاً مكوناً من 477 فرداً، يضم 227 مشرفاً ومراقباً، و250 مهندس نظافة.

وتشمل استعدادات البلدية وإجراءاتها الاستباقية، تكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية، ومدى التزام العاملين بالمعايير، خلال مراحل إعداد الطعام المختلفة، فضلاً عن تنظيم الحملات التفتيشية التي تضمن سلامة الأغذية في الفعاليات المقامة.

كما كثفت حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية على أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والفنادق، والصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية، إلى جانب الرقابة والتفتيش لتقييم برامج مكافحة آفات الصحة العامة، والتأكد من خلو المناطق السياحية والحدائق والبحيرات من الآفات.

كما رفعت مستوى الجاهزية في الشواطئ العامة لاستقبال الزوار وتنظيم الحركة على الشواطئ العامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع الكوادر الأمنية والمعدات بشكل فعال، وتنظيم الحشود في المناطق الداخلية، وتخصيص مسارات دخول لأصحاب الهمم وكبار السن.

وعززت جاهزية الحدائق العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار خلال العيد.

وفي مجال إدارة عمليات النظافة، نفذت البلدية عمليات تنظيف شاملة لمصليات العيد والمرافق العامة، وكثفت جهود الإشراف الميداني في تنفيذ أعمال النظافة لجميع المناطق، بما فيها الأسواق والقنوات المائية والشواطئ، وتأمين نظافة الطرق السريعة، بما يعزز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.