حاكم الفجيرة يزور ضريح الشيخ زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وقرأ سموهما الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

رافق سموه خلال زيارة الضريح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومعالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.