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شكرا لقرائتكم خبر عن ”سرعة الإفطار“ ترفع معدلات الحوادث المرورية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من مخاطر السرعة الزائدة، خاصةً قبيل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أن هذا التوقيت يشهد ارتفاعًا في معدلات التهور والرغبة في الوصول السريع، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وأشارت الإدارة إلى أن التسرع في القيادة بهدف اللحاق بموائد الإفطار يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين ومستخدمي الطريق، مشددة على أهمية التخطيط المسبق للرحلات والانطلاق بوقت كافٍ قبل موعد الإفطار لتجنب الضغط النفسي المؤدي إلى تجاوز السرعات المحددة.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور والتحلي بالمسؤولية يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، خاصةً في أوقات الذروة التي تشهدها شوارع المملكة خلال الشهر الفضيل، موجهة رسالة: ”سلامتكم وسلامة من معكم أولوية، فاحرصوا على القيادة بحذر ومسؤولية“.
وأكد ”المعجل“ أن شهر رمضان يُعد من بين الأشهر التي تسجل أعلى عدد في الحوادث المرورية، استنادًا إلى تحليل مؤشرات السلامة المرورية وعدد الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات على مدار عشر سنوات، داعيًا السائقين إلى التحلي بالسلوكيات الإيجابية، خاصةً وقت الذروة، مضيفا: ”من المفترض أن روحانيات شهر رمضان تنعكس إيجابيًا على سلوك السائقين“.
وقدم ”المعجل“ نصائح للحد من مخاطر القيادة في رمضان، منها تجنب القيادة لمسافات طويلة، خاصة في الأوقات الحارة، وتجنب القيادة بعد الإفطار مباشرة، وممارسة التنفس العميق للتخلص من التوتر.
من جهته، نبه المختص النفسي فيصل العجيان إلى أن التغيرات النفسية والجسدية التي تطرأ على الصائمين، إضافةً إلى العادات السلبية، تزيد من خطر التعرض للحوادث، موصيًا بضرورة تنظيم وقت النوم وتناول وجبات صحية وتجنب القيادة في أوقات الذروة وأخذ فترات راحة منتظمة والحفاظ على رطوبة الجسم.
وشدد ”العجيان“ على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي أثناء القيادة في رمضان، مشيرًا إلى أن تغير العادات السلوكية خلال الشهر الفضيل، من نمط النوم والسهر واختلاف الوجبات، يؤدي إلى تنوع الإصابات، وتشمل مرضى وأصحاء، ونصح أصحاب الأمراض بمراجعة الطبيب لتحديد إمكانية صيامهم.
وأشارت الإدارة إلى أن التسرع في القيادة بهدف اللحاق بموائد الإفطار يشكل خطرًا كبيرًا على حياة السائقين ومستخدمي الطريق، مشددة على أهمية التخطيط المسبق للرحلات والانطلاق بوقت كافٍ قبل موعد الإفطار لتجنب الضغط النفسي المؤدي إلى تجاوز السرعات المحددة.
وأكدت الإدارة أن الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور والتحلي بالمسؤولية يسهمان في تعزيز السلامة المرورية، خاصةً في أوقات الذروة التي تشهدها شوارع المملكة خلال الشهر الفضيل، موجهة رسالة: ”سلامتكم وسلامة من معكم أولوية، فاحرصوا على القيادة بحذر ومسؤولية“.
قيادة آمنةوفي سياق متصل، حذر الدكتور عبد الحميد المعجل، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية، من مخاطر القيادة في أوقات الذروة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الأوقات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث المرورية، وأن أعلى معدلات للحوادث في شهر رمضان تكون قبل وقتي الإفطار والسحور بنصف ساعة، نظرًا لقلة تركيز الصائمين والسرعة القصوى.
وأكد ”المعجل“ أن شهر رمضان يُعد من بين الأشهر التي تسجل أعلى عدد في الحوادث المرورية، استنادًا إلى تحليل مؤشرات السلامة المرورية وعدد الحوادث وما يترتب عليها من وفيات وإصابات على مدار عشر سنوات، داعيًا السائقين إلى التحلي بالسلوكيات الإيجابية، خاصةً وقت الذروة، مضيفا: ”من المفترض أن روحانيات شهر رمضان تنعكس إيجابيًا على سلوك السائقين“.
وقدم ”المعجل“ نصائح للحد من مخاطر القيادة في رمضان، منها تجنب القيادة لمسافات طويلة، خاصة في الأوقات الحارة، وتجنب القيادة بعد الإفطار مباشرة، وممارسة التنفس العميق للتخلص من التوتر.
من جهته، نبه المختص النفسي فيصل العجيان إلى أن التغيرات النفسية والجسدية التي تطرأ على الصائمين، إضافةً إلى العادات السلبية، تزيد من خطر التعرض للحوادث، موصيًا بضرورة تنظيم وقت النوم وتناول وجبات صحية وتجنب القيادة في أوقات الذروة وأخذ فترات راحة منتظمة والحفاظ على رطوبة الجسم.
وشدد ”العجيان“ على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي أثناء القيادة في رمضان، مشيرًا إلى أن تغير العادات السلوكية خلال الشهر الفضيل، من نمط النوم والسهر واختلاف الوجبات، يؤدي إلى تنوع الإصابات، وتشمل مرضى وأصحاء، ونصح أصحاب الأمراض بمراجعة الطبيب لتحديد إمكانية صيامهم.