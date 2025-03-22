شكرا لقرائتكم خبر عن ”سرعة الإفطار“ ترفع معدلات الحوادث المرورية في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.