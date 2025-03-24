الامارات | منتخب الإمارات يصل الرياض لمواجهة كوريا الشمالية بتصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة نظيره منتخب كوريا الشمالية غداً الثلاثاء (الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت الإمارات) على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

وكانت بعثة الأبيض قد وصلت إلى العاصمة الرياض فجر اليوم، وكان في استقبالها في المطار محمد سلطان الظاهري ممثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، يُعقد مساء اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم اعتماد ألوان قمصان المنتخبين ومناقشة الأمور التنظيمية للمباراة، ويعقب الاجتماع الفني إقامة المؤتمر الصحافي لمدربي المنتخبين للحديث عن المباراة.