انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الصيف المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيامن ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً خاصاً بالفريق الوطني للطاقة المتجددة".

ووجّه السوداني "بانطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بداية الصيف المقبل، كما وجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح الفرصة لشركات القطاع الخاص في بغداد وباقي المحافظات بالتنسيق بين الفريق الوطني للطاقة المتجددة والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وضبط مشروع الجباية بين الجهات الخاصة به".

وجرت، خلال الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة عدد من المشاريع، من بينها مشروع تحويل الأبنية الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية، كما نوقش مشروع الحلول الذكية في مجمع البدور السكني، وإحالة مناقصات مشاريع تشمل 100 مدرسة و 5 مراكز صحية للتحول نحو استعمال الطاقة المتجددة، والتحضير لمؤتمر وطني برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني للطاقة المتجددة لبدء إطلاق الحلول الذكية السريعة للطاقة.

واتُّخذ في الاجتماع قرارٌ بالموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، وبواقع 20 ميغاواط لكل محطة، وبدء وزارة الكهرباء بنصب محطتين، بواقع 3 ميغاواط لكل محطة، ضمن مشروع المحطة الشمسية في موقع قناة الجيش.