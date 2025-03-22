شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء أكثر من 200 شخص إثر اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سيطرة على الحريق

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم عن إجلاء أكثر من مائتي شخص بسبب حرائق الغابات التي تواصل اجتياح منطقة "سانتشونج" بمقاطعة "جيونجسانج الجنوبية" لليوم الثاني على التوالي.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس"، أن السلطات أجلت نحو 210 أشخاص من سكان المنطقة من منازلهم، كما تم نقل شخص إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم عقب استنشاقه الدخان الناجم عن الحريق.وبدأ الحريق في منطقة جبلية بمنطقة "سانتشونج"، وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب في ظل الظروف المناخية الجافة والرياح القوية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من المستوى الثالث للمنطقة.ودفعت وكالة الغابات بنحو 120 مركبة ونشر 1360 فردًا للسيطرة على الحريق، كما تمت الاستعانة بنحو 40 مروحية تابعة لكل من وكالة الإطفاء والجيش وخفر السواحل.وأشارت "كيه بي إس" إلى أنه جرى إخماد نحو 70% من الحرائق حتى ظُهْرَ اليوم، فيما تعتزم السلطات إجراء تحقيق في الحريق لمعرفة سبب اندلاعه.