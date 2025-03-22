شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.64 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 91.4262 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 11.5779 روبلًا.

