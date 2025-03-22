الاقتصاد

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

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واس - موسكو 0 تبليغ

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 24 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.64 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 91.4262 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 11.5779 روبلًا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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