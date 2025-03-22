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التهم 4 آلاف متر مربع.. حريق هائل يدمّر أحد أكبر الأسواق في غانا

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واس- أكرا 0 تبليغ

  • التهم 4 آلاف متر مربع.. حريق هائل يدمّر أحد أكبر الأسواق في غانا 1/2
  • التهم 4 آلاف متر مربع.. حريق هائل يدمّر أحد أكبر الأسواق في غانا 2/2

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الدمام - شريف احمد - شبّ حريق هائل في أحد الأسواق المفتوحة الرئيسية في كوماسي ثاني أكبر مدن غانا، في مأساة لم يتم الكشف عن أسبابها بعد، وأتى الحريق على أكثر من 4 آلاف متر مربع من المتاجر وعشرات الأكشاك.
وتمت السيطرة على الحريق بعد خمس ساعات من التدخل، لكن إخماده كان صعبًا للغاية.

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تعويض الأضرار

وفي اتصال مع إذاعة فرنسا الدولية، أفاد المتحدث باسم الهيئة بوجود صعوبات كبيرة في التحرك داخل الممرات الضيقة والمزدحمة في السوق.
من جهته، توجه الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما لزيارة موقع الحادث ولقاء ضحايا الحريق، وأكّد الرئيس أن حكومته ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة التجار في إعادة بناء السوق.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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