شكرا لقرائتكم خبر عن التهم 4 آلاف متر مربع.. حريق هائل يدمّر أحد أكبر الأسواق في غانا والان نبدء بالتفاصيل

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تعويض الأضرار

الدمام - شريف احمد - شبّ حريق هائل في أحد الأسواق المفتوحة الرئيسية في كوماسي ثاني أكبر مدن غانا، في مأساة لم يتم الكشف عن أسبابها بعد، وأتى الحريق على أكثر من 4 آلاف متر مربع من المتاجر وعشرات الأكشاك.وتمت السيطرة على الحريق بعد خمس ساعات من التدخل، لكن إخماده كان صعبًا للغاية.وفي اتصال مع إذاعة فرنسا الدولية، أفاد المتحدث باسم الهيئة بوجود صعوبات كبيرة في التحرك داخل الممرات الضيقة والمزدحمة في السوق.من جهته، توجه الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما لزيارة موقع الحادث ولقاء ضحايا الحريق، وأكّد الرئيس أن حكومته ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة التجار في إعادة بناء السوق.