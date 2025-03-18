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الامارات | خالد بن محمد بن زايد يستقبل دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC"

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يستقبل دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC" 1/2
  • الامارات | خالد بن محمد بن زايد يستقبل دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، دانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC".
 
وجرى خلال اللقاء استعراض سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع منظمة الفنون القتالية المختلطة، والتي أثمرت عن استضافة العديد من البطولات العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي على خارطة العالمية.
 
حضر اللقاء محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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