الامارات | «اتحاد سات» يصل إلى مداره بنجاح ويرسل أولى إشاراته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، نجاح عملية إطلاق القمر الاصطناعي (اتحاد سات)، أول قمر اصطناعي راداري يطوّره فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، في تمام الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأكد المركز أن القمر الاصطناعي (اتحاد سات) وصل إلى مداره المنخفض بنجاح على ارتفاع 500 كم من سطح الأرض، وأعقب ذلك تلقي المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء بمنطقة الخوانيج في دبي، الإشارة الأولى من القمر في تمام 12:04 ظهر أمس، بتوقيت الدولة. وشملت مراحل الإطلاق، نجاح توقف محرك المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9، يليها تشغيل محرك المرحلة الثانية للصاروخ، ثم انفصال هيكل الحماية عن الصاروخ بنجاح.

وتم تطوير «اتحاد سات» ضمن شراكة استراتيجية مع شركة «ساتريك إنشيتيف» الكورية الجنوبية، حيث قاد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، عملية تحديد الخصائص التقنية للقمر الاصطناعي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الأولي والاختبار التقني، لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية. وفي المراحل المتقدمة من المشروع، تولى مهندسو المركز قيادة عمليات التصميم النهائي والتصنيع، بالشراكة مع خبراء من «ساتريك إنشيتيف».

وعقب الإطلاق أكد نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، أن القمر الاصطناعي الراداري (اتحاد سات) نجاح جديد لقطاع الفضاء الإماراتي يُنجزه فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وشغف شبابنا بالتميز في كل مهمة.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري: «القمر الاصطناعي (اتحاد سات) من الأقمار الاصطناعية التي تسهم في إدارة الكوارث ودراسة النباتات والزراعة، وكذلك في موضوع تخطيط المدن بشكل عام». وأكد مدير عمليات مشروع القمر الاصطناعي (اتحاد سات)، عبدالله سيف حرمول، أن المشروع يعد فرصة لإضافة تقنيات جديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لم تكن مستخدمة من قبل، تتمثل في التصوير الراداري وتعتمد على تكنولوجيا لإرسال موجات كهرومغناطيسية لتصوير سطح الأرض بتقنيات مختلفة، وسط ظروف مختلفة.

وحول استقبال البيانات من «اتحاد سات»، أفاد مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز، المهندس عدنان الريس، أنه عقب استقبال الإشارة الأولى، تبدأ مرحلة التأكد من جاهزية الأنظمة المختلفة في القمر واختبارها، والتي قد تمتد طوال أيام الأسبوع، يعقب ذلك المباشرة في التقاط صور لكوكب الأرض ستجري معالجتها عبر تقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي، ومن ثم مشاركتها مع الجهات المختلفة. وقال المدير التنفيذي ورئيس شركة ساتريك إنشيتيف، كيم إيول: «نهنئ دولة الإمارات على نجاح إطلاق القمر الاصطناعي (اتحاد سات) الذي يعد إنجازاً يعزز قدراتها في مجال رصد الأرض، ويؤكد أهمية التعاون الدولي في تطوير قطاع الفضاء».