الامارات | 12 توصية حول المدن المستدامة أصدرها «دبي العالمي لإدارة المشاريع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المشاركون في الدورة الـ10 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من 13 إلى 16 يناير الماضي، 12 توصية مهمة تتعلق بالمحاور الأربعة للمنتدى: المدن المستدامة، التحول الرقمي، وظائف المستقبل، إدارة المشاريع المستقبلية، ومساقاتها الـ19 الرئيسة والفرعية.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إن توصيات المنتدى الذي أُقيم تحت شعار: «مستقبل مستدام»، تضمنت: تعزيز التصاميم الحضرية الشاملة في ما يتعلق بالمدن المستقبلية، ودمج حلول التنقل الذكي وأنظمة الطاقة المتجددة لتحقيق التوازن بين الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مبادرات حضرية مستدامة مدعومة بسياسات تفرض الممارسات الصديقة للبيئة، ودمج مبادئ الاستدامة والابتكار في تخطيط المشاريع وتنفيذها، لتتوافق والأهداف التجارية مع التصاميم الصديقة للبيئة والتقنيات الخضراء ومبادئ الاقتصاد الدائري، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتحليلات المتقدمة لتحسين العمليات واتخاذ قرارات أفضل وتعزيز الذكاء في المشاريع، وتطبيق تقنيات التوأم الرقمي وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، لتعزيز الشفافية وتحسين الكفاءة والأمان أثناء تنفيذ المشاريع، والاستفادة من العمليات الروبوتية (RPA)، لأتمتة المهام المتكررة، ما يتيح الموارد للأنشطة ذات القيمة الأعلى.

كما أوصى المشاركون في ما يخص محور «وظائف المستقبل»، بضرورة تأهيل الفرق من خلال التدريب المتقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الواقع المعزز الافتراضي، (VR- AR)، واتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات للاستعداد للصناعات المستقبلية، واستحداث أدوار جديدة مثل متخصصي حوكمة الذكاء الاصطناعي وقادة التحول الرقمي لدعم تبني التقنيات الناشئة، ومواءمة تطوير القوى العاملة مع اقتصاد المشاريع، وضمان أن تسهم المشاريع في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتبني ممارسات إدارة المشاريع التي تركز على القيمة، مع التركيز على تحقيق النتائج التي تلبي احتياجات المعنيين ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية، وتطوير أُطر عمل ذكية ومؤتمتة لإدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل.

وأكّدت المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة المُنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، موزة سعيد المري، أن توصيات الدورة الـ10 للمنتدى ركزت على الاستدامة والتحول الرقمي ووظائف المستقبل والإدارة المستقبلية للمشاريع، من خلال 19 مساقاً تبادل خلالها أصحاب الخبرات والكفاءات أفضل الحلول والمبادرات العالمية في إدارة المشاريع، وصاغوا عبرها توصيات مهمة لتسهم في اتخاذ إجراءات واعية وملتزمة لتسريع الرخاء الاقتصادي والبيئي عالمياً.

. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مبادرات حضرية مستدامة.