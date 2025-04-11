حاكم عجمان: الإمارات نموذج عالمي في التعايش

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس في مجلسه بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأمير الدكتور حسين برهان الدين، نجل سلطان طائفة البهرة، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالأمير حسين برهان الدين والوفد المرافق له، مؤكداً أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز قيم الاحترام والتفاهم المتبادل بين مختلف الثقافات والجنسيات، باعتبارها ركائز أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي.

وأثنى سموه على إسهامات طائفة البهرة ودورها الإيجابي في تعزيز مفاهيم الخير والتسامح والتعددية الثقافية والدينية؛ مشيداً بروح الانفتاح والتآخي التي تُجسّدها في تعاملها مع المجتمعات المختلفة. وقال سموه «تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في نشر قيم التعايش، حيث تستقبل على أرضها مقيمين من مختلف دول العالم، يعيشون معاً في أمن وأمان واستقرار».

من جانبه، عبّر الأمير الدكتور حسين برهان الدين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تنعم به دولة الإمارات من انسجام ووئام بين أفراد المجتمع وبما تمثّله من نموذج عالمي في التسامح والتعايش والانفتاح.