شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية، وتتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات.

وأبرز هذه الخدمات هي:

• استخراج ترخيص شركة سياحة.

• استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.

• تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.

• بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.

• استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.

• إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.

• إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.

• تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.

• تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.

• الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.

• تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.

• تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.

• الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.

• الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.

• استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.

• تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.