شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية، وتتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات.
وأبرز هذه الخدمات هي:
• استخراج ترخيص شركة سياحة.
• استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.
• تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.
• بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.
• استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.
• إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.
• إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.
• تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.
• تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.
• الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.
• تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.
• تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.
• الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.
• الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.
• استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.
• تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.
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