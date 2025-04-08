الاقتصاد

تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة

0 نشر
0 تبليغ

تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات الرقمية، وتتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها مجموعة من الخدمات.

وأبرز هذه الخدمات هي:

• استخراج ترخيص شركة سياحة.                        
• استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.
• تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.
• بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.
• استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.
• إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.
• إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.
• تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.
• تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.
• الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.
• تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.
• تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.
• الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.
• الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.
• استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.
• تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements