الامارات | رئيس الدولة: الصحة في قمة أولوياتنا التنموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية، ويعزز ثقافة الحياة الصحية والوعي بخطورة الأمراض وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع والوطن.

وأضاف سموّه بمناسبة «يوم الصحة العالمي»، الذي يوافق السابع من أبريل كل عام، أن الإمارات حريصة على دعم العمل الجماعي الدولي في التعامل مع التحديات الصحية التي يواجهها العالم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» أمس: «الاستثمار في الصحة استثمار من أجل المستقبل الأفضل للمجتمعات، وفي (يوم الصحة العالمي) نؤكد أن الإمارات ماضية في تعزيز نهجها، الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية، ويعزز ثقافة الحياة الصحية والوعي بخطورة الأمراض وتداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع والوطن.. يواجه العالم الكثير من التحديات الصحية، والإمارات حريصة على دعم العمل الجماعي الدولي في التعامل معها وتشجيع الابتكارات والحلول العلمية لها من أجل المصلحة المشتركة للبشرية».

محمد بن زايد:

. الإمارات حريصة على دعم العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات الصحية العالمية.

. الاستثمار في الصحة استثمار من أجل المستقبل الأفضل للمجتمعات.