شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 -4-2025 فى قطر عيار 18 بـ266.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في قطر انخفاضا محدودا فى بعض الاعيرة، مقارنة بأسعار امس حيث سجل عيار24 سعر 355 ريال قطري، مقارنة ب 355.50 ريال سعر امس ،و ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 355.00 ريال

عيار 22 سجل 325.50 ريال

عيار 21 سجل 310.75 ريال

عيار 18 سجل 266.25 ريال

عيار 14207.25 ريال

عيار 12 سجل 177.50 ريال

الاونصة11044.00 ريال

الجنيه الذهب2485.50 ريال

الأونصة بالدولار3031.02 دولار

ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ويستفيد عادةً من بيئة انخفاض أسعار الفائدة.