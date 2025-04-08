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الامارات | حمدان بن محمد يصل الهند في زيارة رسمية

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  • الامارات | حمدان بن محمد يصل الهند في زيارة رسمية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بسلامة الله، صباح اليوم "الثلاثاء،" إلى العاصمة نيودلهي في مستهل الزيارة الرسمية الأولى لسموّه إلى الهند.

وكان في استقبال سموّه في مطار أنديرا غاندي الدولي، معالي سوريش غوبي ، وزير البترول والغاز الطبيعي والسياحة في الهند ، الذي رحّب بسموّه والوفد المرافق.

وخلال الاستقبال، عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، عقب ذلك استعرض سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ثُلة من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحية سموه.

ويلتقي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدداً من كبار المسؤولين، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية، وأهم المستجدات في الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، ومستقبل التعاون ضمن مختلف القطاعات الإستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة في البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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